Der Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Kent, ist tot.

Er starb im Alter von 92 Jahren in New York, wie das Komitee mitteilte. Exekutiv-Vizepräsident Heuber würdigte die Verdienste von Kent. Dieser sei ein konsequenter und wortgewaltiger Repräsentant der Auschwitz-Überlebenden gewesen.



Kent wurde 1929 im polnischen Lodz geboren. Sein Vater starb im Ghetto, die restliche Familie wurde 1944 nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Gemeinsam mit seinem Bruder war Kent in weiteren Konzentrationslagern, bis ihn nach Komitee-Angaben amerikanische Soldaten auf einem Todesmarsch befreiten. Er emigrierte 1946 in die USA.

