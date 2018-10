Hannemann, geh Du voran … Dieses geflügelte Wort aus Grimms Märchen von den sieben Schwaben murmeln derzeit viele Finanzpolitiker und EU-Beamte vor sich hin. Als Stoßgebet gewissermaßen, damit sich jemand anderes findet, der es übernimmt, die italienische Regierung zur Vernunft zu bringen. Damit Rom auf seinen gewaltigen Schuldenberg von 2300 Milliarden Euro nicht noch weitere Schulden aufschüttet und damit am Ende vielleicht die gesamte Eurozone in Gefahr bringt.

Italien soll nicht zu stark kritisiert werden.

Bevorzugter Kandidat für die Domestizierung der italienischen Regierung sind "die Märkte". Also die anonyme Gesamtheit der Geldgeber, auf die Italien angewiesen ist, wenn es seine Schulden refinanzieren muss. Wenn "die Märkte" zögern, wenn sie Risikoaufschläge bei den Kreditzinsen verlangen, wenn also der italienischen Regierung auf diesem Weg die finanzielle Beinfreiheit genommen wird, ja, dann muss Rom doch einlenken, so die Hoffnung überall in der Eurozone. Und selbst wenn das nicht funktioniert, dann sind da immer noch die Ratingagenturen, die Italien herabstufen und damit die Zinsen weiter in die Höhe treiben könnten. Spätestens dann müsste doch in Rom ein Umdenken einsetzen!

Brüssel fürchtet anti-europäische Reaktionen aus Rom

Warum diese Hoffnung darauf, dass jemand anderes den Job erledigt? Warum dieses Zögern, das Arsenal der EU zur Disziplinierung der Schuldenmacher, das in den Jahren nach der Eurokrise durchaus aufgerüstet worden ist, jetzt auch entschlossen einzusetzen? Der Grund ist die Perfidie der in Italien regierenden Rechtsextremisten. Sobald die Kommission den finanzpolitischen Knüppel aus dem Sack lässt, werden die italienischen Rechtspopulisten ihr ohnehin eingeübtes Brüssel-Bashing noch forcieren. Nicht umsonst hat Kommissionschef Jean-Claude Juncker heute gewissermaßen vorauseilend beschwichtigt, er werde Italien nicht anders behandeln als andere Euroländer. Was bei Licht betrachtet ja eine Selbstverständlichkeit ist. Aber eine wahrscheinlich erfolgreiche Anti-EU-Kampagne der italienischen Rechtspopulisten im Vorfeld nahenden Europawahlen käme der europäischen Union so gelegen wie Magenkrebs. Gleichzeitig bringen sich bereits die Vertreter der reinen Lehre in Stellung. Die jetzt schon überzeugt sind, man müsse Italien Mores lehren. Ohne die Details der italienischen Finanzplanung zu kennen. Sie werden die EU-Kommission von der anderen Seite in die Zange nehmen.

Es wird nicht einfach

Keine Frage: Der Umgang mit dem italienischen Haushaltsentwurf wird eine Gratwanderung werden. Die Euroländer können nicht zulassen, dass Salvini und Co. einen Flächenbrand im Bankensektor und eine neue Schuldenkrise auslösen. Sie dürfen den Rechtspopulisten aber auch keine Munition für eine Anti-EU-Kampagne liefern. Kein Wunder, dass sie auf Hannemann hoffen.

