Wie die UEFA in Genf mitteilte, muss der Verein zudem sein nächstes internationales Auswärtsspiel ohne seine Fans bestreiten und 55.000 Euro Strafe für Fanvergehen bezahlen.

Der Portugiese Mourinho hatte den englischen Schiedsrichter Anthony Taylor nach der Niederlage seines AS Rom im Finale der Europa-League gegen den FC Sevilla unter anderem als "verdammte Schande" beschimpft. Am Tag darauf war Taylor am Budapester Flughafen von italienischen Fußballfans angegriffen worden.

