Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (Tobias Koch)

Kemmer ist seit sieben Jahren für die CDU im Bundestag und Vorsitzende der "Jungen Gruppe" von CDU und CSU - einer Vereinigung von Unionsabgeordneten, die jünger sind als 35 Jahre. Dem Deutschlandfunk sagte sie: "Wir müssen die Frauen sichtbarer machen. Wir hatten die Diskussion in der Fraktion und werden sie auch auf dem Parteitag im Januar führen."

Kemmer: "Da ist noch Luft nach oben"

Ich erwarte, dass Frauen im Bundesvorstand präsent sind, betonte Kemmer. "Da ist noch Luft nach oben." 30 Prozent Frauen im Bundesvorstand seien für sie die Untergrenze. Kemmer betonte, sie setze darauf, dass Friedrich Merz die Wahl von Frauen in die Parteispitze fördern werde.

Merz setzt sich gegen Röttgen und Braun durch

Merz hatte heute die Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz gewonnen. Der ehemalige Unions-Fraktionschef setzte sich gegen seine Mitbewerber Röttgen und Braun durch. Wie Generalsekretär Ziemiak mitteilte, erhielt Merz 62,1 Prozent und damit die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Auf Röttgen entfielen 25,8 Prozent und auf Braun 12,1.

Merz betonte, er nehme die Nominierung an und freue sich "auf gute Zusammenarbeit mit wirklich allen". Vorbehaltlich der Zustimmung des Parteitags im Januar wolle er sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, um zu zeigen, dass die CDU eine lebendige Partei sei, die auch als Volkspartei im 21. Jahrhundert ihren Platz haben werde. Die CDU habe auch als Opposition eine Aufgabe zu erfüllen.

Söder: "Entscheidung ist ein Signal neuer Stärke"

Der CSU-Vorsitzende Söder schrieb auf T witter, die Entscheidung sei ein "Signal neuer Stärke". Er sei sicher, dass Merz ein starker Vorsitzender sein werde und glaube, dass man sehr gut zusammenarbeiten werde. Landwirtschaftsminister Özdemir von den Grünen gratulierte Merz und betonte, für den demokratischen Wettbewerb brauche es eine CDU, die eine klare Abgrenzung gegenüber Rechtsaußen wahre. Der frühere Linke-Chef Riexinger erklärte , mit der Wahl von Merz sei klar, dass sich die Union weit rechts aufstellen werde. Ein Zurück in die neoliberalen Achtziger sei aber keine Antwort auf die Fragen der Zeit.

Formal entscheidet Parteitag im Januar über Vorsitz

An der Befragung hatten sich nach Angaben der CDU knapp zwei Drittel der rund 400.000 Mitglieder beteiligt. Es war das erste Mal in der Geschichte der Partei, dass die Mitglieder über den Vorsitz abstimmen konnten. Formal entscheidet im Januar ein Parteitag. Stimmen die Delegierten dann wie erwartet ebenfalls für Merz, wird der 66-Jährige Nachfolger des scheidenden Parteichefs Laschet. Dieser hatte in der Folge der verlorenen Bundestagswahl seinen Rückzug erklärt.

