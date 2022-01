Die US-Sängerin Ronnie Spector ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Hier ist sie in der Rock and Roll Hall of Fame im März 2010 in New York. (AP / Peter Kramer / dpa-Bildfunk )

Wie ihre Familie mitteilte, starb sie an einer Krebserkrankung. Spector wurde Ende der 1950er Jahre bekannt als Leadsängerin der Band The Ronettes. Zu den erfolgreichsten Songs gehörten "Be My Baby", "Baby, I Love you" und "Walking in the Rain". Später trat Spector auch als Solosängerin auf und war in Zusammenarbeit mit anderen Musikern erfolgreich.

