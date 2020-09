Roots-Musik Duo "The Wallens" (USA) Aufgenommen zuhause

Anfangs stand Brian Keith Wallen alleine auf der Bühne, sang und stampfte den Rhythmus in diese Kiste am Boden, die Stompbox. Doch nachdem der Roots-Musiker aus Indiana/USA via Dating-App die klassisch ausgebildete Sängerin Molly kennenlernte sind sie zusammen The Wallens – auch musikalisch.

Am Mikrofon: Tim Schauen

