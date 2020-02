Der Straßenkarneval erreicht heute mit den Rosenmontagszügen seinen Höhepunkt.

An den Zugwegen in den Karnevalshochburgen werden hunderttausende Zuschauer erwartet. Dabei sind auch aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen Thema: Die Wagenbauer in Köln und Düsseldorf haben angekündigt, den mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau zu thematisieren.



Gestern hatten Sturmböen zur Absage vieler Umzüge geführt. Die großen Rosenmontagszüge heute werden aber wohl wie geplant abgehalten, der Wind soll sich abschwächen, prognostizieren Wetterexperten.