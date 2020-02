Der Straßenkarneval hat mit den Rosenmontagszügen seinen Höhepunkt erreicht. Nach dem Anschlag von Hanau thematisieren einige Mottowagen und Gruppen auch Rassismus in Deutschland.

In den Karnevalshochburgen Köln und Mainz versammelten sich hunderttausende Zuschauer entlang der Zugstrecken. In Düsseldorf startet der Zug gegen Mittag. Ein gemeinsamer "Toleranzwagen" von Muslimen, Juden und Christen ist dort mit Trauerflor versehen.



Im Kölner Rosenmontagszug fährt ein Abbild des Doms mit, der Tränen vergießt und ein großes rotes Herz in den Händen hält. Darauf steht: "Uns Hätz schleiht för Hanau" - "unser Herz schlägt für Hanau". Mit dem zusätzlichen Wagen gleich zu Beginn des Zuges will die Zugleitung nach eigenen Angaben an die Opfer erinnern und zugleich ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit setzen: "Karneval ist bunt, nicht braun".



Gestern hatten Sturmböen zur Absage vieler Umzüge geführt.