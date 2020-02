Der Straßenkarneval hat mit den Rosenmontagszügen seinen Höhepunkt erreicht.

In den rheinischen Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz versammelten sich hunderttausende Zuschauer entlang der Zugstrecken. Einige Mottowagen thematisieren auch den Anschlag von Hanau sowie die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. In Düsseldorf wurde ein "Toleranzwagen" von Muslimen, Juden und Christen mit Trauerflor versehen.



Gestern hatten Sturmböen zur Absage vieler Umzüge geführt.