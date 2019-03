In den Karnevalshochburgen am Rhein müssen sich die Narren bei den Rosenmontagszügen diesmal auf Einschränkungen einstellen.

Die Millionenstadt Köln will aus Sicherheitsgründen auf tragbare Großfiguren, Fahnen, Schilder, Pferde und Kutschen verzichten, wie das Kölner Festkomitee und die Stadt ankündigten. Der Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass sich die Witterungsbedingungen nicht weiter verschlechtern. Auch in Mainz teilten die Veranstalter mit, dass der Zug stattfindet - allerdings auch hier ohne Pferde. In Düsseldorf soll der Umzug um 13.30 Uhr statt 11.50 Uhr anrollen. Dort kann der Zug nur bis Windstärke 7 stattfinden - ab Windstärke 8 müsste er abgesagt werden.



Der Deutsche Wetterdienst hatte starke Windböen vor allem für den Vormittag vorhergesagt - in der Spitze mit Stärken von 8 bis 9. Am Nachmittag sollte der Sturm aber abflauen.