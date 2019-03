Trotz des drohenden Sturmtiefs findet der Kölner Rosenmontagszug statt - allerdings mit Einschränkungen.

Wie das Festkomitee und die Stadt mitteilten, wird es aus Sicherheitsgründen keine Fahnen, Pferde und Kutschen geben. Der Beschluss gilt unter dem Vorbehalt, dass sich die Witterungsbedingungen nicht weiter verschlechtern. Auch in Mainz teilten die Veranstalter mit, dass der Zug stattfindet - allerdings auch hier ohne Pferde. In Düsseldorf wird nach Angaben eines Sprechers des Karnevals-Komitees erst kurzfristig entschieden.



Der Deutsche Wetterdienst sagt für Nordrhein-Westfalen für Rosenmontag Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde voraus. Auch in Rheinland-Pfalz und im Saarland muss mit Sturmböen gerechnet werden.