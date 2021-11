Beim Rosenmontagszug in Düsseldorf zeigt am 24. Februar 2020 ein Bazzillus carneval aus Pappmachée dem Coronavirus eine lange Nase (Archivbild). (imago images / Bettina Strenske)

Das entschied das Comitee Düsseldorfer Carneval. Der neue Termin eröffne die Chance, den Rosenmontagszug in der gewohnten Weise mit Tausenden von Zuschauern am Straßenrand durchzuführen, hieß es zur Begründung. Die Verlängerung der Session biete zudem allen Vereinen die Möglichkeit, ihre für Januar und Februar 2022 geplanten Veranstaltungen zu verlegen, so Vizepräsident Kleinehr.

24.11.2021