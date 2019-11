Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat bestätigt, dass geprüft wird, ob in Rostock eine Starteinrichtung für Satelliten gebaut werden kann.

Ein Gutachten soll nach Angaben des Energieministeriums im kommenden Jahr vorliegen. Es handele sich aber keinesfalls um ein deutsches "Cape Canaveral", betonte eine Sprecherin. Ziel sei es, kleine Trägerraketen für Satelliten ins All zu schießen, keine Space-Shuttles. Das "Handelsblatt" hatte über die Pläne berichtet. Neben Rostock-Laage sei auch der Bundeswehrflugplatz Nordholz in Niedersachsen im Gespräch.



Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert einen "Weltraumbahnhof" in Deutschland.