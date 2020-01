Rot am See

Ein Mann hat in der baden-württembergischen Stadt Rot am See sechs Angehörige erschossen.

Die Polizei teilte mit, dass es sich bei den Opfern um drei Männer und drei Frauen handele. Zwei weitere Personen seien verletzt worden. Unter den Getöteten sind laut Ermittlern der Vater und die Mutter des Tatverdächtigen. Der 26 Jahre alte Mann wurde festgenommen. Er selbst habe die Polizei per Telefon über die Tat informiert. Das Motiv sei noch unklar. Den Ermittlern zufolge ist der Mann ein Sportschütze und im Besitz eines Waffenscheins.