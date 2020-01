Rot am See

Ein Mann hat in der baden-württembergischen Stadt Rot am See sechs Menschen erschossen.

Die Polizei bestätigte, zwei weitere Personen seien verletzt worden. Man habe einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen derzeit von einer Beziehungstat aus. Täter und Opfer hätten sich gekannt, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv sei allerdings unklar.