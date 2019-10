Die rot-rot-grüne Koalition im Berliner Senat hat sich auf die Ausgestaltung eines sogenannten Mietendeckels geeinigt.

Mit dem Gesetz sollen die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen gedeckelt werden, die vor 2014 gebaut wurden. Zudem sollen Mieter in bestimmten Fällen die Möglichkeit haben, die Wohnkosten auf diese Obergrenzen zu senken. Das teilten der Regierende Bürgermeister Müller -SPD- sowie Vertreter von Linken und Grünen mit. Der Senat muss das Gesetz noch offiziell beschließen und das Abgeordnetenhaus darüber abstimmen.



Hintergrund der Pläne ist der angespannte Wohnungsmarkt in der Hauptstadt. Die Mieten haben sich nach Angaben des Bundesbauministeriums in Berlin innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.