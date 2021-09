Die Bestände vieler Thunfischarten haben sich nach Angaben der Weltnaturschutzunion wegen strenger Schutzmaßnahmen erholt.

Fischfangquoten und die Bekämpfung von illegalem Fischfang hätten Wirkung gezeigt, teilte die UNO-Organisation in Marseille bei der Vorstellung der aktuellen "Roten Liste" gefährdeter Arten mit. So sei die Zahl der Blauflossen-Thunfische in den vergangenen vier Jahrzehnten um 22 Prozent gestiegen, auch der Weiße Thun und der Gelbflossen-Thun gelten nicht mehr als gefährdet.



Dagegen wird die größte lebende Echse, der Komodowaran, inzwischen als stark gefährdet eingestuft. Laut Weltnaturschutzunion bedroht der Klimawandel die Art. Der Anstieg der Temperaturen und damit des Meeresspiegels werde den Lebensraum des Warans in den nächsten 45 Jahren um mindestens 30 Prozent verringern, hieß es. Es gibt Schätzungen zufolge noch etwa 6.000 Tiere.



Die Organisation hat inzwischen mehr als 138.000 Arten in die "Rote Liste" aufgenommen. Davon sind den Angaben zufolge über 38.500 vom Aussterben bedroht.

