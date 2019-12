Die Weltnaturschutzunion IUCN hat auf der UNO-Klimakonferenz in Madrid vor den Auswirkungen der Erderwärmung auf bedrohte Tier- und Pflanzenarten gewarnt.

Die IUCN habe heute 1.840 neue Arten auf die Rote Liste gesetzt, erklärte die stellvertretende Generaldirektorin der Organisation, Grethel Aguilar. Die neue Liste mache deutlich, dass der Klimawandel eine besondere Bedrohung für die Arten darstelle. Steigende Temperaturen hätten etwa zum Rückgang mehrerer Süßwasserfische und Haie beigetragen, heißt es in dem Bericht der IUCN. 37 Prozent der australischen Süßwasserfischarten sind demnach vom Aussterben bedroht.



Die IUCN hob aber auch einige wenige Erhaltungserfolge hervor. So hätten sich die Bestände der Guamralle durch Schutzmaßnahmen erholt. Die Vogelart galt zuvor als ausgestorben. Die Biodiversitätsbeauftragte der IUCN, Jane Smart, sagte, die Ergebnisse im entschlossenen Artenschutz zeigten, dass der Trend zum Verlust der biologischen Vielfalt umkehrbar sei, wenn Regierungen, Naturschutzorganisationen und Behörden vor Ort zusammenarbeiteten.



Auf der Rote Liste stehen inzwischen rund 30.000 Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Auch durch Raubbau und Umweltverschmutzung gefährde der Mensch ihren Lebensraum, heißt es in dem IUCN-Bericht.