US-Zwischenwahlen 2022 in Georgia. (IMAGO / ZUMA Wire / Robin Rayne)

Die Republikaner müssten einen Sitz im Senat und fünf Sitze im Abgeordnetenhaus hinzugewinnen, um künftig in beiden Kongresskammern eine Mehrheit zu haben und Präsident Biden die Durchsetzung seiner Politik zu erschweren.

Im besonders hart umkämpften Rennen um einen Senatssitz im Bundesstaat Pennsylvania setzt sich nach Berechnungen mehrerer US-Sender der demokratische Kandidat Fetterman durch. Im Abgeordnetenhaus verteidigten die Demokraten zwei hart umkämpfte Sitze im Bundesstaat Virginia.

Das enge Rennen um einen der Senatssitze der Bundesstaaten Georgia und Pennsylvania könnte Experten zufolge für die Mehrheitsverhältnisse in der Kammer den Ausschlag geben. In Georgia, wo drei Kandidaten antreten, gibt es eine Besonderheit: Sollte kein Kandidat auf Anhieb mehr als 50 Prozent der Stimmen gewinnen, wird eine Stichwahl am 6. Dezember notwendig. Als weitere wichtige Staaten für eine Mehrheit im Senat gelten unter anderem Nevada und Arizona.

Vorteil für Republikaner im Repräsentantenhaus

Mindestens 218 Sitze braucht eine der beiden Parteien für eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die haben bisher zwar weder Demokraten noch Republikaner. US-Zeitungen und Fernsehsender sehen aber die republikanische Partei vorne.

Bis 7 Uhr unserer Zeit konnten die Bürgerinnen und Bürger in Alaska noch ihre Stimmen abgeben. Wegen einiger knapper Rennen könnte der Ausgang der Wahlen erst nach mehreren Tagen oder sogar Wochen feststehen.

Floridas republikanischer Gouverneur DeSantis wiedergewählt - Demokraten erobern Posten in Massachusetts und Maryland

Der Republikaner DeSantis wurde in Florida als Gouverneur wiedergewählt. Er gilt als ein möglicher künftiger Präsidentschaftskandidat der republikanischen Partei. Ob er allerdings in einem parteiinternen Wettbewerb gegen Donald Trump antreten würde, gilt Experten zufolge als unklar. Wiedergewählt wurde auch der Republikaner Abbott in Texas.

Die Demokraten haben in zwei Bundesstaaten an der Ostküste die Gouverneursämter von den Republikanern zurückerobert. In Massachusetts setzte sich die Generalstaatsanwältin Healey durch, in Maryland der Autor Moore, wie die US-Nachrichtenagentur AP auf Basis von Stimmauszählungen und Befragungen von Wählerinnen und Wählern berichtete. Healey ist die erste offen homosexuelle gewählte Kandidatin in Massachusetts, Moore wird der erste schwarze Gouverneur in Maryland.

Bidens Demokraten droht Verlust der Mehrheiten im Kongress

Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Biden werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu vergeben und 35 der 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des US-Parlaments. Auch über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter in den Bundesstaaten wird abgestimmt. Vielerorts finden zudem auf lokaler Ebene Referenden statt, etwa zum Thema Abtreibung. Bidens Demokraten droht der Verlust ihrer Mehrheit im Kongress, was den politischen Spielraum des Präsidenten empfindlich einschränken würde.

Die Wahlbehörden in den USA berichten bislang nur von vereinzelten Problemen oder Vorfällen. In Louisiana ging demnach eine Bombendrohung ein, in einem Kreis in Pennsylvania ging das Papier aus. Nach Problemen mit den Wahlmaschinen im Maricopa County in Arizona forderten die Republikaner, die Wahllokale länger offenzuhalten. Ein Richter lehnte das jedoch ab, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.