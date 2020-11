Vier von fünf Naturkatastrophen in den vergangenen zehn Jahren sind nach einer Studie des Roten Kreuzes auf extremes Wetter und die Folgen der Klimakrise zurückzuführen.

Dazu gehören Unwetter, Überschwemmungen und Hitzewellen. Zusammen hätten diese Katastrophen mehr als 410.000 Menschenleben gefordert, berichtete die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in Genf. Insgesamt wurden demnach durch solche Katastrophen 1,7 Milliarden Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Sie verloren Angehörige oder ihre Lebensgrundlagen.



Bei allem Einsatz zur Eindämmung des Klimawandels denke die Welt viel zu wenig an den Schutz der am meisten gefährdeten Menschen, kritisierten die Organisationen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.