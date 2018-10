Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz sucht derzeit weltweit nach mehr als 100.000 vermissten Menschen.

Das sind nach einer Erklärung der Organisation so viele wie nie zuvor. Weiter heißt es, es handle sich nur um die Spitze des Eisberges, und man müsse von einer globalen Krise sprechen. Das liege nicht nur an der hohen Zahl der Vermissten. Vielmehr hätten ungelöste Fälle oft über Generationen hinweg Folgen für Familie und Gesellschaft.



Hinzu kommt dem Roten Kreuz zufolge eine wachsende Internationalisierung des Problems. So seien heutzutage von Kriegen oft Menschen aus einer Vielzahl von Ländern betroffen. Das mache die Koordination und Kooperation bei der Vermisstensuche schwieriger.



Ganz konkret fordert das Rote Kreuz eine Liste aller Gefangenen weltweit und die Möglichkeit, dass sie Kontakt zu ihren Familien herstellen.