Seit Ausbruch des Coronavirus sind mehr als 139 Millionen Menschen von extremen Wetterereignissen betroffen gewesen.

Darauf verwies die Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften mit Sitz in Genf. Ihr Präsident Rocca sprach von einer nie dagewesenen humanitären Krise. So hätten unter den Überschwemmungen, Dürren oder Stürmen besonders Personen zu leiden, die bereits die Pandemie stark zu spüren bekommen hätten. Extremwetter habe in der Corona-Zeit über 17.200 Männern, Frauen und Kindern das Leben gekostet. 658 Millionen Menschen über 65 oder unter fünf Jahren litten unter extremer Hitze. In Europa starben nach Angaben der Organisation an den Folgen der Hitzewelle 2020 mehr als 6.000 Menschen. Die Weltgemeinschaft müsse beim UNO-Weltklimagipfel im November an einem Strang ziehen und mit voller Kraft der Klimakrise entgegentreten, forderte Rocca.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.