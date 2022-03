Ein kleiner Junge und sein Vater in einem Bus, der Zivilisten aus der Region Mariupol bringt. (AP)

Nach Watsons Angaben sind die Bedingungen für sichere humanitäre Korridore aus Mariupol entgegen anderslautenden Meldungen noch nicht geschaffen. Die ukrainische Regierung hatte zuvor berichtet, russische Streitkräfte hätten eine der Evakuierungsrouten unter Beschuss genommen und damit gegen die kurz zuvor beschlossene vereinbarte Feuerpause verstoßen. Bei der Nato hält man diese Berichte für glaubwürdig. Generalsekretär Stoltenberg sagte, Zivilisten ins Visier zu nehmen sei ein Kriegsverbrechen und vollkommen inakzeptabel. Man brauche echte Fluchtkorridore, die uneingeschränkt respektiert würden.

Evakuierungen auch in Sumy und Irpin

Am Vormittag hatten die ersten Evakuierungen von Zivilisten begonnen. Das ukrainische Außenministerium teilte mit, man bringe die Menschen - darunter ausländische Studierende - aus der Stadt Sumy im Osten des Landes nach Poltawa im Landesinnern. Das ukrainische Ministerium veröffentlichte ein Video , das einen Konvoi aus Bussen und anderen Fahrzeugen zeigt. Auch in Irpin nahe Kiew begannen laut Agenturberichten Evakuierungen. Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Wereschtschuk hatte zudem für Mariupol angegeben, die ersten 30 Busse seien auf dem Weg dorthin.

Russland hatte heute früh erklärt, eine Feuerpause in Kraft gesetzt und mehrere Korridore für Zivilisten geöffnet zu haben - neben Sumy und Mariupol auch für Kiew, Charkiw und Tschernihiw.

Wohin führen die Fluchtkorridore?

Unklar ist, wohin die möglichen Fluchtkorridore in den Städten überwiegend führen sollen. Die Regierung in Moskau hatte zuletzt vorgesehen, dass die Zivilisten vor allem nach Russland und Belarus gebracht werden. Die ukrainische Regierung hatte das abgelehnt.

Schonn in den vergangenen Tagen waren mehrere Versuche von Evakuierungen gescheitert. Dem Roten Kreuz zufolge lag das im Fall des besonders umkämpften Mariupol auch daran, dass die geplante Route vermint war. Wer dies getan hat, ist unklar.

"Fluchtkorridore zweischneidig"

Der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Reuter, sagte im ZDF, er sehe Fluchtkorridore durchaus zweischneidig. Auf der einen Seite sei es wichtig, möglichst viele Menschen zu retten. Auf der anderen Seite dürfe ein Korridor nicht bedeuten, dass all jene angegriffen werden könnten, die nicht geflohen seien.

Die Vereinten Nationen teilten heute mit , dass seit Kriegsbeginn zwei Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflüchtet sind.

Russische Angriffe auch in der Nacht

Das russische Militär hatte seine Angriffe in der Nacht fortgesetzt. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben auch Vororte von Kiew beschossen. In Schytomyr westlich der Hauptstadt sollen Öl-Anlagen getroffen worden sein. Luftangriffe werden zudem aus Sumy und Ochtyrka im Osten der Ukraine gemeldet. Allein in Sumy soll es mindestens 20 Tote gegeben haben. Die Regionalregierung in Ochtyrka berichtet, es seien Wohngebäude beschossen worden. Auch hier ist von Toten und Verletzten die Rede. Mariupol im Süden des Landes ist weiter von der Versorgung mit Strom, Wasser und Gas abgeschnitten. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Dritte Verhandlungsrunde ohne große Fortschritte

Eine dritte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern der Ukraine und Russlands in der belarussischen Region Brest war gestern Abend ohne große Fortschritte zu Ende gegangen. Die ukrainische Delegation sprach von "kleinen positiven Entwicklungen" hinsichtlich von Fluchtkorridoren. Details wurden nicht genannt. Der russische Verhandlungsführer Medinski sagte, seine Seite habe eine Reihe vorbereiteter Dokumente zu den Verhandlungen mitgebracht. Allerdings habe die ukrainische Seite nichts unterschreiben wollen, sondern die Papiere zur Prüfung mitgenommen. Die russische Nachrichtenagentur Tass zitierte einen russischen Verhandler mit der Aussage, man wolle sich bald zu einer vierten Gesprächsrunde treffen.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.