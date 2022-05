Das Stahlwerk Asowstal in Mariupol (Alexei Alexandrov/AP/dpa)

Die Aktion habe am Dienstag begonnen und dauere an, heißt es in einer Mitteilung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Den Soldaten würden Formulare für persönliche Daten vorgelegt. Mit deren Hilfe könne man ihren Weg nachverfolgen und Kontakte mit ihren Angehörigen herstellen. Am Transport der Gefangenen in von prorussischen Rebellen kontrollierte Gebiete sei man nicht beteiligt, erklärte das IKRK.

Nach russischen Angaben sollen sich seit dem 16. Mai 1.730 ukrainische Kämpfer aus dem Stahlwerk ergeben haben.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.