In Afghanistan droht eine große humanitäre Katastrophe. (dpa/Petros Giannakouris)

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften erklärte, das Land stehe vor einer der schlimmsten Dürrekrisen seit Jahrzehnten. Mehr als 50 Prozent der afghanischen Bevölkerung litten schon jetzt unter einem Mangel an Nahrungsmitteln. Millionen Menschen kämpften aufgrund von Ernteausfällen und einem Mangel an Bargeld für notwendige Grundgüter ums Überleben. Die Organisationen appellierten an die internationale Gemeinschaft, umgerechnet rund 40 Millionen Euro für Nothilfen des afghanischen Roten Halbmonds zur Verfügung zu stellen.

Einem Medienbericht zufolge plant die Weltbank, Gelder für humanitäre Zwecke in Afghanistan freizugeben. Laut der Nachrichtenagentur Reuters geht es um rund 280 Millionen US-Dollar. Sie stammen aus dem Afghanistan-Treuhandfonds, der seit der Machtübernahme der Taliban eingefroren ist.

