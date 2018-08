Das Rote Kreuz sucht weltweit nach fast 100.000 Menschen, die infolge von Krieg, Flucht oder Vertreibung vermisst werden.

Das sei die höchste Zahl an Fällen seit mehr als zehn Jahren, wird Martin Schüepp vom Internationalen Komitee der Organisation in Genf auf der Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes zitiert. Die Dunkelziffer liege weitaus höher.



Auch beim Deutschen Roten Kreuz gehen trotz sinkender Zahlen neu ankommender Flüchtlinge weiterhin viele Suchanfragen von Menschen ein, die ihre Angehörigen auf der Flucht verloren haben. Im vergangenen Jahr erreichten das DRK nach eigenen Angaben 2.744 neue Anfragen der internationalen Suche. In den ersten sechs Monaten 2018 gingen fast 1.159 Anfragen ein - fast so viele wie im Vorjahreszeitraum.



DRK-Präsidentin Hasselfeldt erklärte zum Internationalen Tag der Vermissten am 30. August, für viele Menschen sei der Suchdienst des Roten Kreuzes die letzte Hoffnung.



Nach wie vor gibt es auch viele Anfragen zu Vermissten aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Im ersten Halbjahr 2018 seien dazu 4.747 Anfragen eingegangen, hieß es. Im vergangenen Jahr seien es insgesamt 8.800 Fälle gewesen. "Das Interesse am Schicksal von Millionen Menschen, die durch Zweiten Weltkrieg und Vertreibungen ihre Angehörigen verloren haben, ist ungebrochen hoch", betonte Hasselfeldt. Der Suchdienst hat knapp ein Viertel dieser Fälle klären können.



Der DRK-Suchdienst ist Teil des internationalen Suchdienst-Netzwerks der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.