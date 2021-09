Saudi-Arabien treibt seine Bemühungen um mehr Tourismus im Land voran.

Kronprinz Mohammed Ibn Salman stellte einen Plan vor, mit dem bis 2030 rund zehn Millionen Besucher in die Provinz Asir an der Küste des Roten Meeres gelockt werden sollen. Für die Entwicklung des gebirgigen Geländes zum Tourismuszentrum würden rund 11,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, hieß es. Das Geld solle in den Dienstleistungsbereich und die Infrastruktur fließen. Im Frühjahr wurden bereits 2,5 Milliarden Euro über einen Investmentfonds zum Bau von Hotelzimmern, Wohnungen sowie Geschäfts- und Freizeiteinrichtungen bereitgestellt.



Saudi-Arabien, das wegen Menschenrechtsverletzungen und seiner fundamentalistischen Islamauslegungen massiv in der Kritik steht, hatte 2019 seine Visaregelungen gelockert. Die Staatsführung will die vom Öl abhängige Wirtschaft diversifizieren. Der Tourismus soll ab 2030 rund zehn Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beitragen.

