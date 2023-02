Michael Roth, SPD-Außenpolitiker (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Die Fehler der Vergangenheit im Umgang mit Russland hingen der SPD wie eine zentnerschwere Last um den Hals, sagte Roth der Funke Mediengruppe. Es sei aber gut, dass man sich in der Partei diesem Prozess stelle. Weiter betonte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Teilen der SPD sei auch die Entscheidung schwer gefallen, Waffen an die Ukraine zu liefern. Man habe den alten Leitsatz "Frieden schaffen ohne Waffen" aufgegeben und sei einen langen Weg gegangen von 5.000 Helmen bis hin zu Kampfpanzern, meinte Roth.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.