Die Grünen-Politikerin Roth hat davor gewarnt, im Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei von einer Entspannung zu reden.

Das halte sie für einen Fehler, sagte die Bundestags-Vizepräsidentin im Deutschlandfunk. Man dürfe sich durch die Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Tolu keinen Sand in die Augen streuen lassen. Das sei ein strategischer Schritt von Präsident Erdogan, der ganz offensichtlich neue Freunde brauche.



Die Grünen-Politikerin, die selbst gerade in der Türkei ist, betonte, die wirtschaftliche Situation in dem Land sei sehr ernst. Erdogan könne so nicht weitermachen. Er habe die Krise aber selbst verschuldet. Es könne nicht sein, dass Deutschland unabhängig von den politischen Rahmenbedingungen Hilfe verspreche. Man müsse vielmehr auf eine andere Politik drängen.