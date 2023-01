Ukraine-Krieg

Roth (SPD) fordert schnelle Entscheidung über Panzerlieferungen

In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine hat der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, der SPD-Politiker Roth, eine baldige Entscheidung angemahnt. Roth sagte im Deutschlandfunk, es gebe dazu in seiner Partei keine roten Linien. Russland müsse ein klares Signal gesetzt werden.

13.01.2023