Roth erklärte dazu, Russland habe Vorschläge auf den Tisch gelegt. Diese sollte man nicht brüsk ablehnen, sondern mit eigenen Vorschlägen antworten, um neues Vertrauen zu bilden, sagte Roth im Deutschlandfunk . Er betonte, über die Frage eines Nato-Beitritts der Ukraine könne und werde man mit Russland nicht sprechen. Verhandlungsoptionen gebe es aber bei den Themen Abrüstung und Rüstungskontrolle.

Verhandlungen beginnen in Genf

Vertreter der USA und Russlands sind in Genf zu Gesprächen zusammengekommen. Im Mittelpunkt stehen der russische Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze und die Forderung Moskaus nach Sicherheitsgarantien der Nato. Die Beratungen werden von US-Vize-Außenministerin Sherman und ihrem russischen Kollegen Rjabkow geführt. Dieser sagte nach einem Vorgespräch gestern Abend am Genfer See, es handele sich um einen "komplexen Dialog".

Sherman machte deutlich, dass die USA den Grundsätzen der Souveränität und der territorialen Integrität verpflichtet seien. Zuvor hatte US-Außenminister Blinken betont, weder ein Abzug der US-Truppen aus der Ukraine noch die von Russland geforderte Zusage für einen Erweiterungsstopp der Nato im Osten stünden zur Verhandlung.

Botschafter will deutsche Waffen

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, forderte die Bundesregierung auf, Waffen an sein Land zu liefern. Er sagte der Funke Mediengruppe, Deutschland müsse die bestehende Blockadehaltung aufgeben und die Ukraine dringend mit notwendiger Verteidigungsausrüstung versorgen.

Für Mittwoch ist eine Sitzung des Nato-Russland-Rats zum Ukraine-Konflikt geplant. Am Donnerstag soll im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa über das Thema gesprochen werden.

