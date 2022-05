Waffenlieferungen an die Ukraine

Michael Roth, SPD, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses (imago/Thomas Imo/photothek.net)

Das Problem liege darin, dass beispielsweise Polen als Ersatz für Lieferungen in die Ukraine den Panzer Leopard 2 erhalten wolle, also das modernste Gerät. Dieses habe die Bundeswehr aber nicht zur Verfügung, betonte Roth.

Auch Wirtschaftsminister Habeck wies Kritik an der deutschen Haltung zurück. Schon jetzt würden ukrainische Soldaten an der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet, sagte der Grünen-Politiker der "Welt am Sonntag". Es sei keineswegs so, dass Deutschland nichts oder zu wenig liefere. Richtig sei, dass Berlin nicht alle Wünsche der Ukraine erfüllen könne.

