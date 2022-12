Auschwitz-Überlebende

Philomena Franz war Sintizza und Holocaust-Überlebende (imago/Future Image)

Franz war am Mittwoch im Alter von 100 Jahren in ihrer Heimatstadt Rösrath bei Köln gestorben. Roth sagte, als eine der ersten habe die Sintiza in den 1970er Jahren ihre Stimme erhoben und öffentlich über ihre Erfahrungen in den Konzentrationslagern gesprochen. Sie habe ihrer Trauer und Wut Ausdruck verliehen, aber auch über Menschen gesprochen, die ihr geholfen hätten.

Geboren wurde Franz 1922 in Biberach in eine Sinti-Familie von Musikern. 1943 verschleppten sie die Nazis nach Auschwitz, wo ein Großteil ihrer Familie ermordet wurde. Über diese Zeit hat Franz immer wieder Vorträge in Schulen gehalten und eine Autobiografie sowie Erzählungen verfasst. 1995 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande.

