Dem Oberbürgermeister von Rottenburg, Stephan Neher (CDU), gehen die Bemühungen, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen, nicht schnell genug. Die baden-württembergische Stadt hat sich zusammen mit anderen Kommunen zum "Sicheren Hafen" erklärt. Man fühle sich als Bischofsstadt besonders der christlichen Überzeugung verpflichtet.

Die derzeitige Situation, in der immer wieder Flüchtlinge ertrinken, passe "nicht zu den Ansprüchen, die wir als Stadt Rottenburg auch haben", sagte der Oberbürgermeister im Deutschlandfunk. Es gehöre zu den christlichen Grundsätzen, "Menschenleben zu retten in jedem Stadium, sei es das ungeborene Leben oder das in Not geratene". Die Pflicht zur Seenotrettung dürfe auch nicht überlagert werden von der Überlegung, dass sich umso weniger Menschen auf die Route über das Mittelmeer wagten, je gefährlicher der Fluchtweg erscheine.



Gemeinsam mit mehreren anderen Kommunen hat Rottenburg das Bündnis "Sicherer Hafen" gegründet und sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Doch obwohl Neher bereits vor Wochen das Landes- und Bundesinnenministerium angeschrieben hat, geht es nicht so richtig voran.

Von "komplizierten Verfahren" abrücken

"Ich verstehe natürlich, dass hier komplizierte Verfahren abgewickelt werden müssen", sagte der CDU-Politiker. Es sei aber wichtig, dass "die Bundes- und Europaebene" auf die Hilfsangebote der Städte reagiere und vielleicht auch einmal vom üblichen Vorgehen abrücke.



"Man wünscht sich da als Kommunalpolitiker manchmal eine schnellere Bereitschaft, vor allem angesichts der Zahlen". Zuletzt seien etwa 500 bis 600 Menschen aus Seenot gerettet worden. Dadurch entstehe keine Überforderung. Neher hofft, dass bald Flüchtlinge in der bereit gestellten Sammelunterkunft in Rottenburg ankommen und sich weitere Städte bereit erklären, ein "Sicherer Hafen" zu sein.

Ministertreffen ohne Ergebnis

Das heutige EU-Minister-Treffen zur Seenotrettung im Mittelmeer brachte derweil keine konkreten Ergebnisse. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte nach der Konferenz in Paris, man sei deutlich weiter gekommen als je zuvor, aber noch nicht am Ziel. Er sei zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen eine Lösung gefunden werde.



Die EU-Innen- und Außenminister versuchen, eine Übergangslösung zur Aufteilung geretteter Flüchtlinge zu vereinbaren. Deutschland und Frankreich hoffen dabei auf die Zusammenarbeit einer Gruppe williger Mitgliedsstaaten.



Der italienische Innenminister Matteo Salvini nahm an den Beratungen nicht teil. Salvini erklärte per Twitter, er werde nicht akzeptieren, dass Frankreich und Deutschland die Migrationspolitik in Europa bestimmten. Italien wolle respektiert werden. Man sei nicht das Flüchtlingslager für Brüssel, Paris oder Berlin.