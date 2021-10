Im Hafen von Rotterdam hat die Polizei mehrere Container mit rund 4.200 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Es war die größte Menge Drogen, die in diesem Jahr entdeckt wurde, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Verkaufswert dürfte bei rund 313 Millionen Euro liegen. Das Kokain war in Säcken mit Soja versteckt. Die Ladung kam aus Paraguay und war in Uruguay auf ein anderes Schiff umgeladen worden. Das Kokain wurde inzwischen vernichtet.

