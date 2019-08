Die Dressur-Reiterin Isabell Werth hat mit ihrer Stute Bella Rose den Grand Prix Special in Rotterdam gewonnen.

Es war Werths 19. EM-Titel. Bereits am Dienstag siegte die Reiterin aus Rheinberg mit der deutschen Equipe in der Mannschaftswertung. Am Samstag enden die Dressur-Wettbewerbe in Rotterdam mit der Grand Prix Kür.