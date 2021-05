Mit Startern aus 26 Ländern geht der Eurovision Song Contest am Abend in Rotterdam ins Finale.

Deutschland tritt mit Jendrik und der Popnummer "I Don't Feel Hate" auf Startplatz 15 an. Bei der letzten Austragung des Wettbewerbs im Vor-Corona-Jahr 2019 in Tel Aviv landete das deutsche Duo "Sisters" auf dem drittletzten Rang. Gewinner war der Niederländer Duncan Laurence.



Als Favorit des diesjährigen Musikwettbewerbs gilt die italienische Rockband Maneskin, die mit ihrem Protestsong "Zitti E Buoni" in den Wettbüros seit Tagen vorn liegt. Dahinter folgen Frankreich und Malta.



Der ESC ist der meist beachtete Musikwettbewerb der Welt.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.