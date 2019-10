Eine Woche nach dem Großbrand in einem Chemiewerk in Rouen haben mehr als 2.000 Bürger Aufklärung gefordert.

Bei einer Demonstration warfen sie den Behörden vor, die genauen Ereignisse zu vertuschen. Sie verglichen die Situation mit der Informationspolitik der Sowjetunion nach dem Atomunfall von Tschernobyl 1986. Die Präfektur von Rouen gab an, dass bei dem Brand 5.200 Tonnen Chemikalien in Flammen aufgingen. Es bestünden aber nach wie vor keine gesundheitlichen Gefahren für die Bevölkerung. Die Regierung ordnete zusätzliche Kontrollen in gefährdeten Werken an. Außerdem soll es einen Untersuchungsausschuss geben.