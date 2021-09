Der als "Hotel Ruanda"-Held bekannte ruandische Regierungskritiker Rusesabagina ist des Terrorismus für schuldig befunden worden.

Das Gericht wirft dem 67-Jährigen vor, er habe bewaffnete Rebellen finanziert, Kämpfer rekrutiert und zum Sturz von Ruandas Regierung aufgerufen. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft für Rusesabagina gefordert. Das Gericht muss das Strafmaß noch bekanntgeben.



Rusesabaginas Anwälte bestritten die Anschuldigungen und erklärten, der Prozess sei ein Vorwand, um einen bekannten Kritiker von Präsident Kagame einzusperren. Menschenrechtler zweifelten an der Fairness des Prozesses, der im Februar begonnen hatte.



Rusesabagina, ein Hutu, erlangte weltweite Bekanntheit, weil er während des Völkermords 1994 Hunderten Tutsi in seinem Hotel Unterschlupf gewährte. Die Geschehnisse dienten im Jahr 2004 als Vorlage für den Hollywood-Film "Hotel Ruanda". Bei dem Völkermord in Ruanda töteten Extremisten der Hutu-Mehrheit zwischen April und Juli 1994 rund 800.000 Angehörige der Tutsi-Minderheit und moderate Hutu.



Kagame entmachtete mit seiner Rebellengruppe RPF das Regime der Hutu-Extremisten und beendete den Völkermord. Er regiert das Land bis heute zunehmend autokratisch. Menschenrechtlern zufolge werden Oppositionelle, Journalisten und Regierungskritiker festgenommen, schikaniert, verfolgt und getötet.