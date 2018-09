Die ruandische Oppositionsführerin Ingabire ist überraschend freigelassen worden.

Wie die 49-jährige Politikerin auf Twitter mitteilte, konnte sie am Vormittag das Gefängnis in der Hauptstadt Kigali verlassen. Ingabire war im Jahr 2010 festgenommen worden, als sie aus dem Exil nach Ruanda zurückkehrte, um an der Präsidentenwahl teilzunehmen. 2013 wurde sie zu 15 Jahren Haft verurteilt, weil sie auf mögliche Verbrechen der Tutsi-Kämpfer während des Genozids in Ruanda hingewiesen hatte und eine bewaffnete Hutu-Gruppe unterstützt haben soll. - 1994 ermordeten Hutu-Extremisten in dem ostafrikanischen Land rund 800.000 Menschen, vor allem Angehörige der Tutsi-Minderheit, aber auch moderate Hutu.