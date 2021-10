In Ruanda hat die Staatsanwaltschaft Berufung gegen die Verurteilung des Regierungskritikers Rusesabagina zu 25 Jahren Haft eingelegt.

Man halte die Strafe für zu gering, teilte die Behörde in Kigali mit. Im Prozess hatte sie lebenslange Haft gefordert. Rusesabagina war Mitte September wegen "Terrorismus" zu der langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Laut Urteil soll der 67-Jährige bewaffnete Aufständische finanziert, Kämpfer rekrutiert und zum Sturz der Regierung aufgerufen haben. Rusesabagina, ein Hutu, erlangte weltweite Bekanntheit, weil er während des Völkermords 1994 Hunderten Tutsi in seinem Hotel Unterschlupf gewährte. Die Geschehnisse dienten als Vorlage für den Hollywood-Film "Hotel Ruanda". Später wurde er zu einem Kritiker des amtierenden ruandischen Präsidenten Kagame und ging ins Exil nach Belgien.



Seine Anwältin warf den ruandischen Behörden vor, sie hätten ihren Mandanten in Dubai entführen lassen, um ihn vor Gericht stellen zu können. Unter anderem Menschenrechtsorganisationen schätzten den Prozess politisch motiviert ein.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.