Indonesisches Künstlerkollektiv

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" verweisen Reza Afisina und Iswanto Hartono darauf, dass das Konzept der Zusammenarbeit ("lumbung") einen offenen Prozess darstelle und sich ohne aktives Zutun weiter entwickle. Das Netzwerk wachse und lerne aus Fehlern.

Angesprochen auf die Antisemitismusvorwürfe gegen das Kollektiv meinten die beiden Künstler, es sei wichtig, über dieses Thema zu streiten. Auch rückblickend wäre es nicht nötig gewesen, dass zum Beispiel die documenta-Leitung das Kollektiv besser in die deutsche Geschichte eingeführt hätte. Das Ziel könne nicht sein, dass man beigebracht bekomme, Rücksicht auf Antisemitismus als ein spezifisch deutsches Problem zu nehmen, erklärten Afisina und Hartono. Vielmehr müsse man gemeinsam lernen, Antisemitismus als globales Problem zu erkennen.

Die Künstler betonten, sie hätten verstanden, dass sie sich mit der Geschichte des Antisemitismus in der Welt und auch in Indonesien befassen müssten. "Er wurde in der Kolonialzeit zu uns gebracht. Was ist da passiert? Das müssen wir aufarbeiten, in unserem Kontext, in unserer Sprache."

Einzelne Arbeiten eingeladener Künstler waren auf der von ruangrupa kuratierten documenta wegen massiver Antisemitismus-Vorwürfe aus der Ausstellung entfernt worden, darunter ein monumentales Banner der Gruppe Taring Padi, auf dem antisemitische Klischees zu sehen waren.

Afisina und Hartono haben im Oktober eine Gastprofessur an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg angetreten.