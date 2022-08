Documenta

Ruangrupa weist neue Antisemitismus-Vorwürfe zurück

In der Antisemitismus-Debatte um die documenta fifteen in Kassel hat das indonesische Kuratoren-Kollektiv Ruangrupa die zuletzt erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Die Bilder in der Broschüre "Presence des Femmes" seien eindeutig nicht antisemitisch, erklärten Ruangrupa und das künstlerische Team in einer Stellungnahme.

03.08.2022