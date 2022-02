Die westlichen Sanktionen schwächen den russischen Rubel. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

In Medienberichten heißt es, die russische Währung habe heute früh mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren. Für einen Dollar mussten teilweise fast 120 Rubel gezahlt werden. Am Freitagabend waren es noch rund 84 Rubel gewesen. Als Reaktion auf den Währungsverfall hob die russische Zentralbank den Leitzins von 8,5 auf 20 Prozent an.

Westliche Staaten haben russische Banken aus dem Swift-System ausgeschlossen, über das der globale Zahlungsverkehr abgewickelt wird. Außerdem wurden Guthaben der russischen Zentralbank eingefroren, die mehr als 600 Milliarden Dollar als Reserven hält. Das behindert Stützungskäufe, die den Rubelkurs stabilisieren könnten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.