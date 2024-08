Olympische Spiele

Der Ruderer Oliver Zeidler hat das olympischen Finale im Einer für sich entschieden. (dpa / Sebastian Kahnert)

Im Finale brauchte Zeidler 6:37,57 Minuten für die Distanz von 2.000 Metern. Rang Zwei erzielte Jauheni Salaty aus Belarus, der als sogenannter "neutraler Athlet" teilnimmt (6:42,96), auf Platz drei kam Simon Van Dorp aus den Niederlanden (6:44,72). Zeidler ist der erste Deutsche seit 1992, der in dieser Disziplin Gold erhält.

Für Zeidler, der erst 2016 vom Schwimmen zum Rudern gewechselt war, ist es nach drei WM-Titeln sowie drei EM-Goldmedaillen der größte Erfolg seiner Karriere. Der gebürtige Dachauer stammt aus einer Ruder-Familie. Sein Großvater Hans-Johann Färber holte 1972 im sogenannten "Bullenvierer" Gold in München, seine Tante Judith Zeidler gewann 1988 im DDR-Achter bei den Spielen in Seoul. Oliver Zeidler ist damit der dritte Olympiasieger seiner Familie.

Achter landet auf Platz vier

Der Deutschland-Achter ist hingegen in Paris das erste Mal seit 16 Jahren bei Olympischen Spielen leer ausgegangen. Das deutsche Boot um den neuen Schlagmann Torben Johannesen landete am letzten Finaltag der Ruder-Wettkämpfe auf dem vierten Platz. Damit verpasste der deutsche Achter die erhoffte Medaille. Der Abstand auf den dritten Platz betrug 4,52 Sekunden. Der Sieg ging an Großbritannien. Silber holten sich die Niederländer, Bronze die USA.

Weitere Medaillenhoffnungen

Am achten Tag der Olympischen Spiele in Paris hegen die deutschen Sportler noch weitere Medaillen-Hoffnungen. Beim Reiten ging das Dressur-Team am Vormittag als Favorit ins Finale. Schon bei der Ausscheidung am Donnerstag lag die Mannschaft deutlich vor Dänemark und Großbritannien. Die deutschen Fußballerinnen spielen am Abend gegen Kanada um den Einzug ins Halbfinale. Zur gleichen Zeit fällt eine Entscheidung im Zehnkampf der Männer.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.