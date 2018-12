"Die Geschichte von Adam und Eva" von Stephen Greenblatt ist unser Buch des Jahres 2018. Das Team von "Andruck" hat seine Top 5 für Sie zusammengestellt. Klicken und lauschen Sie sich durch die Rezensionen.

(Siedler Verlag / picture-alliance / David Ebener)Stephen Greenblatt: „Die Geschichte von Adam und Eva“

Adam und Eva bleiben wirkmächtig. Davon ist der US-Literaturwissenschaftler Stephen Greenblatt überzeugt. Die Geschichte von Adam und Eva ist für ihn der mächtigste Mythos der Menschheit. Sein Buch kann Leser nicht nur klüger machen, sondern auch zu besseren Menschen.

(Cover: C.H.Beck Verlag / Hintergrund: dpa/Daniel Kalker)Kiran Klaus Patel: „Projekt Europa. Eine kritische Geschichte“

Die EU hat den Frieden nach Europa gebracht. Dieses Narrativ und weitere Leitsätze über die Staatengemeinschaft stellt der Historiker Kiran Klaus Patel auf die Probe - mit überraschenden Ergebnissen.





(imago/Hartenfelser)Wilhelm Heitmeyer: „Autoritäre Versuchungen“

"Deutsche Zustände" - so hieß die zehnbändige Dauerbeobachtung der Gesellschaft durch eine Gruppe Wissenschaftler unter dem Soziologen Wilhelm Heitmeyer. Darin wurden Ausprägungen von Abwertung, Diskriminierung und Ausgrenzung abgebildet. Heitmeyer legt nun nach und zeichnet ein düsteres Bild.

(Coverabbildung: Hanser-Verlag, Foto: dpa/Caitlin Penna)Ta-Nehisi Coates: „We were eight years in power“

Rasse und Rassismus sind das Lebensthema des afroamerikanischen Journalisten Ta-Nehisi Coates. In seiner Essaysammlung „We were eight years in power“ vertritt er die These, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sei die Rache des weißen Amerika für die Ära Obama.

(dpa-Zentralbild /Hauke Schröder und Fischer Verlag)Slavko Goldstein: „1941. Das Jahr, das nicht vergeht“

1941 besetzten die Deutschen das Königreich Jugoslawien, in Kroatien übernahm die faschistische Ustascha die Macht. Der Schriftsteller Slavko Goldstein, der im vergangenen Jahr gestorben ist, erzählt in seinem letzten Buch von diesen Wochen und Monaten, die er selbst als Jugendlicher erlebt hat.