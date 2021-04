Deutsche Museen sollen ab 2022 mit der Rückgabe von den als als Raubgut eingestuften Benin-Bronzen an Nigeria beginnen. "Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung, Deutschlands koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen und aufzuarbeiten. Der Umgang mit den Benin-Bronzen ist dafür ein Prüfstein", sagte Kulturstaatsministerin Grütters (CDU) am Donnerstag nach Beratungen von Bund, Ländern und Museen.

1.000 Objekte der "Benin-Bronzen" alleine in Deutschland

Die Metalltafeln und Skulpturen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert hatten einst den Palast im Königreich Benin im heutigen Nigeria geschmückt. Nach dem Einmarsch der Briten Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie entwendet und landeten als Raubkunst in europäischen und amerikanischen Museen.



Alleine in Deutschland befinden sich rund 1.000 Objekte. Benin-Bronzen finden sich insbesondere im Museum am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt (MARKK) in Hamburg, im Linden-Museum in Stuttgart, im Dresdner Völkerkundemuseum sowie im Leipziger Museum für Völkerkunde Grassi, im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum und im Ethnologischem Museum in Berlin. Die nigerianische Regierung forderte im vergangenen Jahr eine Rückgabe der Bronzen. In Nigeria wird gerade ein neues Museum gebaut, dass der weltweit anerkannte nigerianische Architekt David Adjaye entworfen hat.



Das Königreich Benin befand sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts größtenteils im Südwesten des heutigen Nigerias. Ein Nachbarland an der Westgrenze heißt auch Benin, bezieht sich in seinem Namen aber nicht auf das Königreich, sondern auf die Bucht von Benin, die vor den Ländern liegt. Diese Bucht ist wiederum nach dem Königreich benannt.

Bund und Länder wollen genauen Bestand veröffentlichen

Grütters kündigte zudem an, die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte "Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten in Deutschland" werde bis zum 15. Juni kurzfristig eine Aufstellung aller im Besitz der Museen befindlichen Benin-Bronzen auf ihrer Webseite (www.cp3c.de) veröffentlichen. Außerdem wollten die Museen bis Ende 2021 die Herkunft der Objekte umfassend dokumentieren und auf der Webseite der Kontaktstelle öffentlich zugänglich machen.



Nordrhein-Westfalens Kulturministerin Pfeiffer-Poensgen sprach sich im Deutschlandfunk für ein Vorgehen aus, dass deutschlandweit im Gleichklang stehe. Vorbereitet sei man längst, sagte sie mit Blick auf Köln. "Klar sind die Bestände dort längst aufgearbeitet und das gilt für andere Häuser auch", so die parteilose Politikerin.

Grütters spricht von "historischer Wegmarke"

Kulturstaatsministerin Grütters sagte, es sei vereinbart worden, "umfassende Transparenz" über die in deutschen Sammlungen und Ausstellungen befindlichen Benin-Bronzen herzustellen und zeitnah weitere Gespräche mit der nigerianischen Seite über Rückführungen und künftige Kooperationen zu führen. "Die heute verabschiedete Erklärung ist eine historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit", betonte Grütters.



Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Maas (SPD). "Dass es jetzt gelungen ist, mit den Museen und ihren Trägern einen Fahrplan für Restitutionen von Objekten zu vereinbaren, ist ein Wendepunkt in unserem Umgang mit der Kolonialgeschichte", erklärte Maas.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.