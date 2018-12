Die deutsche Rüstungsbranche hat wegen des andauernden Rückgangs von Waffenexporten mit Schadenersatzforderungen gegen die Bundesregierung gedroht.

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Atzpodien, sagte der Deutschen Presse-Agentur, solche Forderungen seien denkbar. Die Rüstungsexportpolitik der Regierung sei durch ihre oft überraschenden Wendungen für Hersteller und Kunden unvorhersehbar geworden. Dadurch würden auch europäische Projekte verkompliziert oder gar verhindert.



Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zeichnet sich bei den deutschen Rüstungsexporten das dritte Jahr in Folge ein Rückgang ab. Bis Mitte Dezember wurden demnach Ausfuhren im Wert von 4,62 Milliarden Euro genehmigt. Im gesamten Vorjahr waren es noch 6,24 Milliarden. Union und SPD hatten bei ihren Koalitionsverhandlungen im März beschlossen, keine neue Waffenexporte an Staaten mehr zu genehmigen, die am Jemen-Krieg beteiligt sind.