Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die gesunkene Wirtschaftsleistung als Warnsignal bezeichnet.

Eine Rezession könne man verhindern, wenn die richtigen Maßnahmen ergriffen würden, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Dazu müssten Unternehmen entlastet werden, insbesondere der Mittelstand. Man brauche Erleichterungen bei der Körperschaftssteuer und einen klaren Fahrplan für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags.



Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im zweiten Quartal des laufenden Jahres um 0,1 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten in Wiesbaden mitteilte. Zum Jahresanfang war die Wirtschaft noch um 0,4 Prozent gewachsen. - Sinkt das Bruttoinlandsprodukt in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen, spricht man von einer Rezession.