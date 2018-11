Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im dritten Quartal erstmals seit dreieinhalb Jahren zurückgegangen.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent - wegen geringerer Exporte und eines schwächeren Konsums der Verbraucher. Das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) sieht darin ein "temporäres Phänomen". Der Rückgang des BIP von Juli bis September sei im Wesentlichen auf Probleme der Autoindustrie bei der Umstellung auf das neue Abgas-Testverfahren WLTP zurückzuführen, hieß es in Berlin. Dies habe zu Verzögerungen bei der Zulassung von Neuwagen geführt. Das Wirtschaftsministerium betonte, es gebe keine Rezession. Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft sei zwar unterbrochen, werde sich aber bereits im vierten Quartal fortsetzen.



Die sogenannten Wirtschaftsweisen hatten ihre Konjunkturprognose für das gesamte laufende Jahr in der vergangenen Woche deutlich abgesenkt. Sie gehen in ihrem Jahresgutachten nur noch von einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 1,6 Prozent aus.